BGF North American Equity Income Dividendenaktien-Team von Blackrock mit neuem Co-Chef

Antonio DeSpirito von Pzena Investment Management wechselt zu Blackrock. Dort wird er zusammen mit Bob Shearer das US-Dividendenaktien-Team leiten. Außerdem wird DeSpirito künftig zusammen mit Shearer und Kathleen Anderson den Dividendenfonds BGF North American Equity Income (WKN: A1JUB3) verantworten.Vor seinem Wechsel zu Blackrock arbeitete DeSpirito als Portfolio-Manager bei Pzena Investment Management. Dort verwaltete er unter anderem an der Seite von John Goetz und Richard Pzena den Fonds Vanguard US Fundamental Value.