Der BGH hat die Klausel der Allianz zur einseitigen Herabsetzung des Rentenfaktors bei Fondsriester-Verträgen gekippt. Das Urteil hat weitreichende Folgen für die gesamte Branche.

Das BGH-Gebäude: Der Bundesgerichtshof hat eine Klausel der Allianz zur einseitigen Herabsetzung des Rentenfaktors bei Fondsriester-Verträgen für unwirksam erklärt.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat eine Klausel der Allianz Lebensversicherung zur einseitigen Herabsetzung des Rentenfaktors bei fondsgebundenen Riester-Rentenversicherungen für unwirksam erklärt. Die Richter gaben damit einer Klage der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg statt und bestätigten das Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart. Das Urteil unter dem Aktenzeichen IV ZR 34/25 ist rechtskräftig.

Die vom BGH geprüfte Klausel erlaubte der Allianz, den Rentenfaktor zur Berechnung der Rente unter bestimmten Voraussetzungen mit Zustimmung eines unabhängigen Treuhänders nach unten anzupassen. Der BGH bestätigte zwar grundsätzlich die Möglichkeit zur Anpassung von Rentenfaktoren. Eine solche Regelung ist jedoch nur zulässig, wenn die Versicherungsbedingungen sowohl die Möglichkeit zur Senkung als auch eine Verpflichtung zur Wiederheraufsetzung des Rentenfaktors enthalten.

Der BGH wies die Revision der Allianz weitgehend zurück. Die Vereinbarung sei unwirksam, weil sie keine Verpflichtung zur späteren Erhöhung vorsehe. Die Klausel gewähre dem Versicherer ein einseitiges Recht zur Neubestimmung der versprochenen Leistung. Dies benachteilige die Versicherten unangemessen.

Der Fall

Betroffen sind fondsgebundene Riester-Rentenversicherungsverträge, die zwischen Juni und November 2006 abgeschlossen wurden. Die Klausel ermöglichte es dem Versicherer, den Rentenfaktor bei nicht vorhersehbarer und nachhaltiger Absenkung der Kapitalanlagerendite oder stark gestiegener Lebenserwartung zu verringern. Der Rentenfaktor bestimmt, welche monatliche Rentenzahlung der Kunde pro 10.000 Euro angespartem Kapital erhält.

Im konkreten Fall wurde bei Vertragsabschluss 2006 ein Rechnungszins von 2,75 Prozent zugrunde gelegt. Das entsprach einer Rente von 38,74 Euro pro 10.000 Euro Policenwert. In zwei Schritten reduzierte die Allianz den Rentenfaktor später auf 30,84 Euro. Das entspricht einer Kürzung um rund 20 Prozent. Dabei setzte der Versicherer einen Rechnungszins von 1,25 Prozent an.

Die beanstandete Klausel lautete: „Wenn aufgrund von Umständen, die bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbar waren, die Lebenserwartung der Versicherten sich so stark erhöht oder die Rendite der Kapitalanlagen nicht nur vorübergehend so stark sinken sollte, dass die in Satz 1 genannten Rechnungsgrundlagen voraussichtlich nicht mehr ausreichen, um unsere Rentenzahlungen auf Dauer zu sichern, sind wir berechtigt, die monatliche Rente für je 10.000 Euro Policenwert so weit herabzusetzen, dass wir die Rentenzahlung bis zu Ihrem Tode garantieren können.“

Verbraucherzentrale: „Nun herrscht Klarheit“

Niels Nauhauser, Abteilungsleiter Altersvorsorge bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, zeigt sich zufrieden: „Wir freuen uns, dass mit diesem Urteil nun Klarheit herrscht. Betroffene können mithilfe unseres Musterbriefes eine Korrektur des Rentenfaktors einfordern.“

Zwar dürfe der Versicherer nach dem Versicherungsvertragsgesetz prinzipiell die Rente herabsetzen. Allerdings müsse er sich dann spiegelbildlich in transparenter Weise dazu verpflichten, die Rente wieder zu erhöhen, wenn die Umstände, die zur Kürzung der Leistung geführt haben, später entfallen, wiederholt Nauhauser die BGH-Argumentation.

Allianz: Ein Schreiben allein reicht nicht

Laut Allianz Leben betrifft das Urteil nur Fondsriester-Verträge, die zwischen Juli 2001 und Ende 2006 abgeschlossen wurden. „Seit 2007 enthalten alle Rentenversicherungsverträge von Allianz Leben, die eine Regelung zur Anpassung von Rentenfaktoren unter Treuhändervorbehalt haben, in den Versicherungsbedingungen eine Verpflichtung zur Wiederheraufsetzung“, heißt es vom Unternehmen.

Bis 2007 hatte die Allianz nach eigenen Angaben an alle Fondsriester-Kunden Schreiben verschickt, in denen sie ihre Vorgehensweise erklärte und eine Erhöhung des Rentenfaktors bei günstigen Rahmenbedingungen zusicherte. Dem BGH habe diese Zusicherung allein aber nicht gereicht, so die Allianz. Man werde die Entscheidungsgründe sorgfältig auswerten und alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen.

Die Allianz betont zudem, dass sie zu allen vertraglichen Zusagen und Garantien stehe. Eine Anpassung des Rentenfaktors greife nicht in Garantiezusagen ein. Auch der Vertragswert der Kunden bleibe unverändert. Der Rentenfaktor beeinflusse lediglich einen Teil der zukünftigen Rentenleistung, der zu Rentenbeginn berechnet wird. Entscheidend bei einer Rentenzahlung sei jedoch die Gesamtrente. Diese bestehe aus der ab Rentenbeginn garantierten Rente und einem zusätzlichen Betrag aus der Überschussbeteiligung. Die Überschussbeteiligung werde von der Anpassung des Rentenfaktors nicht beeinflusst.

Die Urteile der Vorinstanzen

Das Landgericht Stuttgart hatte die Klage der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg mit Urteil vom 10. Juli 2023 (Az. 53 O 214/22) noch abgewiesen. Das Gericht folgte zunächst den Argumenten des Versicherers. Dieser hatte ausgeführt, dass die Klausel notwendig sei, um die dauerhafte Erfüllbarkeit der Rentenzahlungen sicherzustellen. Zudem sei eine freiwillige Rückerhöhung des Rentenfaktors durch den Versicherer zugesagt worden.

Das Oberlandesgericht Stuttgart gab der Verbraucherzentrale am 30. Januar 2025 Recht (Az. 2 U 143/23). Das Gericht erklärte die Klausel für unwirksam und untersagte der Allianz die weitere Verwendung dieser sowie inhaltsgleicher Regelungen. Die Richter begründeten dies mit einer unangemessenen Benachteiligung der Verbraucher.

Das OLG bemängelte zwei wesentliche Punkte: Die Klausel berücksichtige ausschließlich das Interesse des Versicherers an einer Rentensenkung, ohne eine Verpflichtung zur Wiederanhebung bei verbesserten Verhältnissen festzulegen. Die später in Anschreiben freiwillig gegebene Zusage zur Rentenerhöhung bei besseren Rechnungsgrundlagen zum Rentenbeginn reiche nicht aus. Eine solche Verpflichtung müsse bereits in den ursprünglichen Versicherungsbedingungen verankert sein.

Zum anderen fehlten angemessene Reaktionsmöglichkeiten für die Versicherungsnehmer. Das bestehende Recht auf jährliche Zuzahlungen oder Beitragserhöhungen sei keine ausreichende Option. Diese Zahlungen seien in der Höhe begrenzt und nach Erreichen des steuerlich absetzbaren Höchstbetrags von 2.100 Euro pro Jahr nicht mehr möglich.

Damals verteidigte die Allianz ihre Position: „Kunden mit entsprechenden Verträgen werden auch bei Rechtskraft des OLG-Urteils gegenüber heute nicht schlechter gestellt werden“, betonte eine Sprecherin des Versicherers. Die strittige Rentenfaktorsenkung stelle eine ausgewogene Regelung dar, die auch die Interessen der Versicherten berücksichtige. „Unter bestimmten Voraussetzungen ist nach einer Anpassung des Rentenfaktors auch eine Wiederanhebung des Rentenfaktors möglich“, so das Unternehmen.

Dies war nicht das erste Urteil gegen Rentenfaktor-Klauseln der Allianz. Im Juli 2024 hatte bereits das Amtsgericht Reinbek (Az. 14 C 473/23) entschieden, dass die Allianz die Kunden unangemessen benachteiligte, wenn sie den Rentenfaktor ihrer Fondspolicen mit sinkenden Höchstrechnungszinsen absenkt. Auch das Landgericht Berlin befand im April 2025 (Az. 4 O 177/23), dass die Allianz den vertraglich zugesicherten Rentenfaktor in einer fondsgebundenen Riester-Rente nicht einseitig kürzen darf.

Was das BGH-Urteil für die Branche bedeutet

Das BGH-Urteil hat weitreichende Bedeutung für die gesamte Versicherungsbranche. Die streitgegenständliche Treuhänderklausel ist branchenweit verbreitet. Zahlreiche Lebensversicherer haben vergleichbare Rentenfaktor-Klauseln verwendet. Dies gilt teils auch für Verträge der betrieblichen Altersversorgung und andere private Rentenversicherungen.

Bereits nach dem OLG-Urteil wies Rechtsexperte Tobias Strübing von der Kanzlei Wirth Rechtsanwälte auf die erheblichen Auswirkungen für die Branche hin. Die Revision der Allianz sei ein strategisch nachvollziehbarer Schritt gewesen, da das Urteil eine Grundsatzfrage betraf, die viele vergleichbare Fälle erfasst, hatte Strübing nach dem OLG-Urteil im Februar erklärt.

Die Entscheidung werfe grundsätzliche Fragen des Versicherungsvertragsrechts auf. Versicherer müssten künftig ihre Vertragsbedingungen überarbeiten und für mehr Transparenz sowie einen angemessenen Ausgleich der Interessen sorgen. Klauseln, die einseitige Leistungsanpassungen zulasten des Versicherungsnehmers vorsehen, würden einer verstärkten richterlichen Kontrolle unterzogen.

Nach dem BGH-Urteil bezeichnete die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer die Entscheidung als „Meilenstein“. Die Botschaft des BGH sei eindeutig: „Der Rentenfaktor ist ein zentrales Leistungsversprechen der Versicherung und kein frei justierbarer Hebel, mit dem Versicherer Risiken einseitig auf die Kunden verlagern dürfen.“