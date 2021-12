BGH-Urteil Bearbeitungsentgelte bei Unternehmerdarlehen unzulässig

Sind vorformulierte Bestimmungen über ein laufzeitunabhängiges Bearbeitungsentgelt in Darlehensverträgen mit Unternehmen zulässig? Nein, entschied der BGH am heutigen Dienstag in zwei Verfahren.