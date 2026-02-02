Wer seine Lebensversicherung kurz vor einer Insolvenz in eine pfändungsgeschützte Altersvorsorge umwandelt, muss keine Insolvenzanfechtung befürchten. Das entschied der BGH.

Das BGH-Gebäude: Da die Existenzsicherung im Alter verfassungsrechtlich geschützt ist, ist die Umwandlung von Lebensversicherungen in eine pfändungsgeschützte Altersvorsorge nicht anfechtbar – selbst dann, wenn sie kurz vor der Insolvenz erfolgt.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass die Umwandlung einer Lebensversicherung in eine pfändungsgeschützte Altersvorsorge nach Paragraph 167 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) grundsätzlich nicht nach den Bestimmungen der Insolvenzordnung angefochten werden kann. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer unmittelbar vor der Insolvenz handelt (Aktenzeichen: IX ZR 190/24).

Umwandlung zehn Monate vor Insolvenzantrag

Der IX. Zivilsenat des BGH wies damit die Revision eines Insolvenzverwalters zurück, der die Umwandlung von drei Versicherungsverträgen anfechten wollte. Der Schuldner hatte im August 2018 seine Rentenversicherungen und eine Lebensversicherung in pfändungsgeschützte Verträge nach Paragraph 851c Zivilprozessordnung (ZPO) umgewandelt – etwa zehn Monate vor dem Insolvenzantrag.

Der Insolvenzverwalter argumentierte, die Umwandlung stelle eine vorsätzliche Gläubigerbenachteiligung nach Paragraph 133 Insolvenzordnung (InsO) dar. Der Schuldner sei zum Zeitpunkt der Umwandlung zahlungsunfähig gewesen und habe durch die Pfändungsfreistellung Vermögen der Insolvenzmasse entzogen.

Existenzsicherung im Alter verfassungsrechtlich geschützt

Der BGH stellte jedoch klar, dass der Gesetzgeber dem Versicherungsnehmer bewusst das Recht eingeräumt habe, jederzeit bis zu einem Gläubigerzugriff die Umwandlung zu verlangen. Dies beruhe auf der verfassungsrechtlich gebotenen Existenzsicherung im Alter. Eine Anfechtbarkeit würde diesem gesetzlichen Konzept widersprechen.

Die Karlsruher Richter betonten, dass Lebensversicherungen typischerweise dem Vermögensaufbau und der Altersvorsorge dienen. Gläubiger hätten keinen berechtigten Anspruch auf Zugriff auf Vermögen, soweit dieses für die Existenzsicherung des Schuldners benötigt werde. Ein solcher Zugriff ginge zu Lasten der Allgemeinheit, da der Staat dem Schuldner die entzogenen Mittel über Sozialleistungen wieder zur Verfügung stellen müsste.

Hohe Einmalzahlungen nicht geschützt

Allerdings stellte der BGH klar, dass vom Schuldner angesparte Beträge insoweit in die Insolvenzmasse fallen, als sie im jeweiligen Jahr der Einzahlung die jährlichen Pfändungsfreigrenzen nach Paragraph 851c Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO überstiegen. Diese Regelung verhindert, dass Schuldner durch hohe Einmalzahlungen kurz vor der Insolvenz unverhältnismäßig viel Vermögen dem Gläubigerzugriff entziehen.

Rechtssicherheit in bisher umstrittener Frage

Das Urteil sorgt für Rechtssicherheit in einer bisher umstrittenen Frage. In Rechtsprechung und Literatur war bislang kontrovers diskutiert worden, ob und inwieweit solche Umwandlungen der Insolvenzanfechtung unterliegen.

Bereits das OLG Karlsruhe hatte in einem Urteil vom 10. Januar 2022 (Az. 3 U 30/21) in einem vergleichbaren Fall entschieden, dass eine Umwandlung einer Lebensversicherung in eine pfändungsgeschützte Versicherung auch dann nicht anfechtbar sei, wenn sie nach dem Eröffnungsantrag erfolgte. Das Karlsruher Gericht begründete dies mit der Entstehungsgeschichte und dem Zweck des Paragraf 167 VVG, wonach der Pfändungsschutz von Altersrenten erweitert werden solle, um das Existenzminimum vor allem von Selbstständigen ohne gesetzliche Rentenansprüche zu sichern.