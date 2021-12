BGI: Klee wird bei den Passiven aktiv

Führungswechsel bei Barclays Global Investors (BGI Deutschland): Dirk Klee (43) rückt in den Vorstand der Fondsgesellschaft auf, die sich auf börsengehandelte Indexfonds spezialisiert hat. Die sogenannten ETFs (Exchange Traded Fonds) bilden Indizes passiv nach.Bei der BGI Deutschland soll Klee künftig den Chefposten von Götz Kirchhof (54) übernehmen. Der bisherige Vorstandssprecher Kirchhof wird das Unternehmen zusammen mit BGI-Vorstandsmitglied Gerhard Weisbrich (57) Ende März verlassen.Klee kommt von der Allianz Global Investors (AGI). Zuletzt verantwortete er dort den Vertrieb von Rentenprodukten der AGI-Tochtergesellschaft Pacific Investment Management Company (Pimco) an institutionelle Kunden in Deutschland und Österreich.