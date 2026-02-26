Zwei neue Gesichter im Partnerkreis von Biermann Neff
Bei der Züricher Beratungsgesellschaft Biermann Neff stehen personelle Veränderungen an: Das Unternehmen erweitert seinen Partnerkreis: Tabea Eckardt und Simon Steiner rücken in die Partnerschaft der auf Führungskräftevermittlung spezialisierten Beratungsgesellschaft auf.
Steiner ist seit der Gründung von Biermann Neff im Jahr 2009 im Unternehmen tätig, Eckardt gehört seit mehreren Jahren zum Team. Beide waren bislang als Berater bei der Gesellschaft aktiv, die nationale und internationale Auftraggeber im Finanzdienstleistungssektor bei der Besetzung von Führungspositionen sowie bei der Karriereplanung unterstützt. Mit dem Aufstieg in den Partnerkreis übernehmen Eckardt und Steiner nun unternehmerische Mitverantwortung.
Die bisherigen Partner Klaus Biermann und Jonas Neff bleiben im Unternehmen. Der nun vierköpfige Partnerkreis soll die weitere Entwicklung von Biermann Neff vorantreiben, das seit seiner Gründung kontinuierlich gewachsen ist und laut eigenen Angaben die Eröffnung weiterer Büros in europäischen Städten plant.