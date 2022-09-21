22 Fragen an Michael Lienhard „Biete nie Revanche, ohne die Gründe für eine Niederlage zu kennen“

Den Fragebogen mit 22 nicht ganz so gewöhnlichen Fragen beantwortet dieses Mal Michael Lienhard. Darin spricht der Manager des UI Cape Credit über stille Helfer, seine Schach-Leidenschaft und das sicherste Anzeichen für einen gelungenen Urlaub.

In der Analyse liegt der Gewinn: Fondsmanager Michael Lienhard

1. Ihre erste prägende Erfahrung zum Thema Geld?

Wie ich als circa 8- bis 10-Jähriger für ein Entgelt von ein paar Rappen Zigaretten-Päckchen für Bauarbeiter kaufen gegangen bin

2. Wären Sie nicht Fondsmanager geworden, wären Sie heute …

Autor oder Schachspieler

3. Haben Sie ein berufliches Vorbild?

Ja, meinen Großvater. Er hat als Pionier vor Jahrzehnten Teile der tibetischen Medizin nach Europa gebracht. Seine Weitsicht und die Fähigkeit, Rationalität mit Spiritualität zu vereinen, beeindrucken mich noch heute

4. Welche andere Persönlichkeit imponiert Ihnen?

Die Leute, die mir imponieren, kenne ich nicht per Namen. Ich weiß auch nicht, wie sie aussehen. Sie tun Gutes und bringen uns weiter, ohne dass man sie sieht. Ich sehe dabei durchaus auch Parallelen zum betrieblichen Alltag in Unternehmen

5. Welches Buch sollte jeder Fondsmanager gelesen haben?

„Psychologie der Massen“ von Gustave Le Bon

6. Wie motivieren Sie sich, wenn Sie mit Ihrem Fonds einmal hinter der Konkurrenz zurückbleiben?

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Es ist ähnlich wie im Schachspiel: Nie nach einem verlorenen Spiel einem Konkurrenten eine Revanche anbieten, ohne haargenau zu wissen, was die Gründe für das Hintertreffen sind. Das Herausfinden der genauen Gründe ist ein gefühlter Sieg, der motiviert und auf dem sich aufbauen lässt

7. Und die Belohnung, wenn Sie alle anderen abgehängt haben?

Es gibt immer einen Besseren, insofern geht es nicht darum, alle anderen abzuhängen. Vielmehr geht es darum, den Investoren Konsistenz, Transparenz und gut erklärbare Performance-Zahlen zu liefern. Dies wird in der Regel von den Investoren belohnt

8. Ihr bislang schönstes Erlebnis als Fondsmanager?

Die Auflegung des UI Cape Credit und die relative schnelle Erkenntnis, dass die Strategie im Markt gut ankommt, habe ich wie viele andere Momente in bester Erinnerung. Weiter ermöglicht es die OTC-Struktur des Anleihemarktes, persönliche Beziehungen mit den Gegenparteien zu pflegen und davon zu profitieren – was sich besonders in Krisenzeiten bezahlbar macht

9. Welchem verpassten Investment trauern Sie noch heute nach?

Ich verpasse jeden Tag sinnvolle Investments; Ranglisten wären da unrealistisch

10. Worüber haben Sie sich in jüngster Zeit so richtig geärgert?

Über den wahrscheinlichen Fakt, dass wir Europäer auf politisch sehr korrekte Art und Weise irrelevant sind

11. Und wem würden Sie gern einmal gehörig die Meinung sagen?

Ich verspüre kein Bedürfnis, meine Meinung „gehörig“ zu äußern. Aber ein paar Fragen hätte ich