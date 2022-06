Versteigerung via Ebay Bieter bezahlt 19 Millionen US-Dollar für Essen mit Warren Buffett

Für 19 Millionen US-Dollar hat ein anonymer Bieter ein Mittagessen mit Starinvestor Warren Buffett ersteigert. Sieben Gäste sollen an dem Lunch in einem New Yorker Steakhouse teilnehmen. Das Geld fließt an eine Wohltätigkeitsorganisation.