„Big Data“ und künstliche Intelligenz „Geschäftsmodell der Versicherer steht vor Umbau“

US-Schauspielerin Julianne Hough wirbt für den Fitness Tracker Fitbit Alta, der unter anderem die Herzfrequenz des Trägers aufzeichnet. Während einige deutsche Krankenkassen den Kauf solcher Geräte bezuschussen, führte die Generali vor einem Jahr das Fitness-Tracking bei Versicherungen ein: Per „Vitality App“ auf dem Smartphone werden Bonuspunkte beim Sport gesammelt. Die entsprechenden Daten werden zum Beispiel per Fitness-Armband an eine Generali-Tochter übermittelt. | Foto: Getty Images