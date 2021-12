Redaktion 21.04.2016 Lesedauer: 1 Minute

Bilanz Spezialversicherer Dialog legt im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu

Der Spezialversicherer Dialog hat im vergangenen Jahr zum vierten Mal in Folge Neugeschäft und Beitragseinnahmen gesteigert. Grund dafür ist die neue Rolle der Dialog in der Generali-Gruppe. Sie hat in der Lebensversicherung nun die alleinige Zuständigkeit für das Maklergeschäft im Privatkundenbereich.