Redaktion 06.10.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Anketten gegen den Klimawandel

Die Aktivisten von „Extinction Rebellion“ (etwa: Aufstand gegen das Aussterben) wollen in dieser Woche so richtig warmlaufen und Zeichen im Kampf gegen den Klimawandel setzen. Am Dienstagmorgen besetzten Mitglieder der Gruppe nach Angaben der Polizei das „Haus der Wirtschaft“ in Berlin-Charlottenburg.