07.08.2020

Bild des Tages Beileidsbekundung für Beirut

Mit Entsetzen reagieren Menschen weltweit auf die Bilder der Explosionen von Ammoniumnitrat am Dienstag in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Deutschland und viele weitere Staaten haben bereits ihre Hilfe angeboten. Auch eine berühmte Sehenswürdigkeit in Brasilien drückt Anteilnahme aus.