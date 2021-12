Redaktion 14.07.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Besucher aus dem All

Der Komet Neowise zieht derzeit gut sichtbar seine Bahnen, auf dem Bild am Unterallgäuer Nachthimmel über der Stadt Mindelheim. So ein Foto braucht gutes Timing: Nur alle 5.000 bis 7.000 Jahre kommt der Himmelskörper der Erde so nah, dass er mit bloßem Auge zu sehen ist.