Bild des Tages Dem Löwen ganz nah

Nah und doch so fern: Auf den ersten Blick sieht es so aus, als bringe ein Mitarbeiter des Londoner Zoos direkt neben einem Löwen einen Sticker mit Sicherheitshinweis an. Bei genauem Hinsehen zeigt sich jedoch: Die beiden trennt eine Scheibe. Der Tierpark in der britischen Metropole öffnet seine Tore für Besucher überigens wieder am 15. Juni.