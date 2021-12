Redaktion 30.06.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Die Queen beim Fußball

Wegen Ansteckungsgefahr in der Corona-Pandemie finden auch in Großbritannien Fußballspiele aktuell ohne Zuschauer statt. Kein Problem, fand man im Londoner Wembley-Stadion. Dort hat man sich einfach welche gesbastelt. Immerhin können sich die Organisatoren ihre Gäste dann auch aussuchen. Und Queen Elizabeth II. kommt einmal in den Genuss einer Live-Begegnung zwischen Exeter City und Northampton Town.