Bild des Tages Drachen fliegen

Auf Bali führen Models Drachen vor. Am Sanur Beach findet der Wettbewerb im Drachenflug in diesem Jahr virtuell via Video-Streaming statt. Normalerweise versammeln sich die Teilnehmer des in Indonesien beliebten Wettbewerbs gemeinsam auf einem Feld, um ihre Drachen steigen zu lassen.