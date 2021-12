Sarah Steiner ( Redakteurin ) 15.05.2020 Aktualisiert am 27.05.2020 - 16:12 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Ein Museum für Corona

Das Corona-Virus ändert nicht nur unser tägliches Leben, auch Kunst und Kultur werden zunehmend davon beeinflusst. In Prag nehmen sich 19 Künstler dem Thema an und zeigen in der Ausstellung Karartena der Trafo Gallery Werke über die Lungenkrankheit.