27.07.2020

Bild des Tages Ein Star ist gegangen

Unser Bild des Tages zeigt den Stern von Olivia de Havilland auf dem Hollywood Walk of Fame. Fans nehmen Abschied von der zweifach Oscar-prämierten Schauspielerin, die am 25. Juli in Paris im Alter von 104 Jahren starb. Sie gilt als einer der letzten Stars der goldenen Ära Hollywoods und wurde für ihre Nebenrolle in „Vom Winde verweht“ 1940 für den Oscar nominiert.