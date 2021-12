Redaktion 24.08.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Einsam am goldenen Telefon

Krise in Belarus/Weißrussland: Der amtierende Präsident Alexander Lukaschenko hatte bei der Präsidentschaftswahl am 9. August nach staatlichen Angaben 80 Prozent der Stimmen erzielt. Die Opposition zweifelt das Wahlergebnis an, Zehntausende Menschen protestieren seither in dem Land gegen den autoritär regierenden Langzeit-Präsidenten. Dieser droht jetzt mit dem Militär.