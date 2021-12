Redaktion 04.09.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Für 15 Dollar in der Stunde

Der 19-jährige US-Amerikaner Trayvonne Williams kämpft dafür, dass der gesetzliche Mindestlohn auf 15 Dollar in der Stunde steigt, so wie es US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden plant. Hier posiert Williams für ein Foto, nachdem er an einer Kolonne teilnahm, die zu mehreren McDonald's-Filialen führte.