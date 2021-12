Redaktion 12.05.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages In Corona-Hand

New York gilt mit rund 25.000 Toten als das von der Corona-Pandemie am stärksten betroffene Gebiet in den Vereinigten Staaten. Schutzmasken wie hier bei einem Passanten gehören längst zum Alltagsbild. Insgesamt beklagen die USA bereits mehr als 80.000 Todesfälle. Während die Politik im Staat New York erste Lockerungen plant, sollen in New York City bis wenigstens Juni weiterhin strenge Regeln gelten.