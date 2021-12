Bild des Tages Kleiner Hoffnungsträger

Im Zoo von Sydney versucht ein Tierpfleger, den erst acht Monate alten Koala Joey Jasper zu wiegen. Die Tiere gelten als Wahrzeichen Australiens und erfreuen sich größter Beliebtheit bei Einheimischen und Touristen. Der Bestand leidet aber stark an den häufigen Buschbränden Down Under.