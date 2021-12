Redaktion 19.08.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Kohlezeche statt Märchenschloss

Begrüßung per Graffiti bei der Zeche Zollverein in Essen: Bundeskanzlerin Angela Merkel besuchte das Bundesland Nordrhein-Westfalen und auch den dortigen Interessenten für ihre Nachfolge, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Anders als bei einem vergleichbaren Besuch bei Bayerns Ministerpräsident Markus Söder trafen sich die Politiker nicht in einem Schloss, sondern in einem ehemaligen Bergwerk.