09.10.2020

Bild des Tages Legendäre Saiten

Die Tochter von Joy-Division-Legende Ian Curtis, Natalie, lässt die Gitarre ihres Vaters versteigern. Er spielte sie im Musikvideo von „Love will tear us apart“. Jetzt soll sie zwischen 60.000 und 80.000 Britische Pfund bringen, der Erlös geht an die „British Academy of Film and Television Arts“ und soll dabei helfen, Talente zu suchen und zu fördern.