Redaktion 05.10.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Leibarzt One

Sean Conley bei der täglichen Pressekonferenz. Conley ist Leibarzt von US-Präsident Donald Trump und informiert seit dessen Einlieferung in das Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda, Maryland, regelmäßig über den Gesundheitszustand des Regierungschefs. Trump war in der Vorwoche positiv auf das Coronavirus getestet worden.