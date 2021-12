Redaktion 25.09.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Letztes Geleit

US-Präsident Donald Trump (mit Maske!) und First Lady Melania Trump am Sarg von Ruth Bader Ginsburg auf den Stufen des Obersten Gerichtshofs der USA. Dort arbeitete die am 18. September verstorbene Juristin seit 1993 als Beisitzende Richterin.