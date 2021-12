Redaktion 27.08.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Protest der Massen

Auf dem Unabhängigkeitsplatz in Weißrusslands Hauptstadt Minsk versammeln sich Anhänger der Opposition zum Protest. Seitdem die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl zugunsten des amtierenden Präsident Alexander Lukaschenko am 9. August verkündet wurden, dauern die Massenproteste in Belarus an.