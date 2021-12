Bild des Tages Schwarz ist Pflicht

Spanien ist eines der vom Coronavirus am schwersten betroffenen Länder weltweit. Es verzeichnet mehr als 236.000 Infektionsfälle und über 27.000 Tote. König Felipe von Spanien, seine Frau Königin Letizia und die gemeinsamen Töchter, Kronprinzessin Leonor und Prinzessin Sofia nahmen deshalb in Madrid an einer Schweigeminute teil.