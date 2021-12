Bild des Tages Weg mit Rassismus

Solidarischer Protest im Sportstadion: Vor dem Bundesliga-Nachholspiel SV Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt prangt die Botschaft „Geh' mir wech mit Rassismus“ an der Anzeigetafel. Anlass ist der Tod des afroamerikanischen US-Bürgers George Floyd, der infolge eines gewaltsamen Polizeieinsatzes am 25. Mai 2020 in Minneapolis starb.