02.10.2020

Bild des Tages US-Präsident hat sich mit Corona infiziert

Erst wurde seine Beraterin Hope Hicks positiv getestet, jetzt hat sich offenbar auch US-Präsident Donald Trump mit dem Corona-Virus infiziert. Leibarzt Sean Conley bestätigte die Infektion. Mit einem Alter von 74 Jahren und Übergewicht zählt Trump deutlich zur Gruppe der Covid-Risikopatienten. Was passiert, wenn er krankheitsbedingt längere Zeit ausfallen sollte, lässt sich kaum erahnen. Am 3. November will sich der polarisierende US-Präsident für eine zweite Amtszeit zur Wahl stellen.