Redaktion 22.09.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages USA haben fast 200.000 Covid-Tote

Die USA stehen kurz davor, eine traurige Rekord-Marke zu knacken: Fast 200.000 Tote infolge der Covid-19-Pandemie hat das Land zu beklagen, weltweit sind rund 965.000 Infizierte verstorben. Die Zahl wurde jetzt in Form einer Installation an ein Hotel aus dem Immobilien-Imperium von Donald Trump projiziert. Kritiker werfen dem US-Präsidenten vor, in der Gesundheitskrise versagt zu haben.