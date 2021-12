Redaktion 25.08.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Verschoben ist nicht aufgehoben

Der Skytree in Tokio erstrahlt in den Farben der Paralympics. In einem Jahr, am 24. August 2021, soll das Sportereignis beginnen. Die Organisatoren hatten die Paralympics wegen der Corona-Pandemie ins kommende Jahr verschoben.