04.06.2020

Bild des Tages Was zählt

Menschen in Orlando, USA, demonstrieren gegen Rassismus. Dabei halten sie Plakate mit den Worten „Schwarze Leben zählen“ und „Ich kann nicht atmen“ in die Höhe. Letzteres waren die letzten Worte von George Floyd, der bei einem gewaltsamen Polizei-Einsatz in Minneapolis am 25. Mai starb.