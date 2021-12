Redaktion 19.06.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Wie ein Stein ...

... sank am 18. Juni 2020 der Kurs der Wirecard-Aktie. Deshalb ist ihr Chart heute unser Bild des Tages. Am Morgen stand sie noch knapp unter 100 Euro, am Ende waren es nur noch 39 Euro. Schuld war der Umstand, dass EY Wirecard den Jahresabschluss nicht absegnete und zudem Betrugsvorwürfe im Raum stehen.