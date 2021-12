Bild des Tages Wieder auf Reisen

Eigentlich sind Reisen das tägliche Brot eines Außenministers. Wegen der Corona-Pandemie musste Heiko Maas jedoch monatelang seine Geschäfte von Berlin aus erledigen. Langsam kehrt jedoch langsam wieder Normalität bei seinen Amtsgeschäften ein. Am Flughafen Berlin Tegel stieg er am Dienstag in einen Airbus A 319 der Flugbereitschaft der Bundeswehr, um nach Warschau zu fliegen.