Bild des Tages Botschaft aus Frankfurt

Die Mitarbeiter des Fondsanbieters Universal-Investment haben ein weithin sichtbares Zeichen gesetzt. Dafür verklebten sie knapp 550 Meter weiße Papierbahnen in acht Stockwerken des IBC-Hochhauses an der Theodor-Heuss-Allee in Frankfurt. Ihre Botschaft: „Stay safe!“