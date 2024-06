„Die beste Zeit zu handeln ist heute. Chancen erkennen – Risiken vermeiden – Zukunft gestalten“ – unter diesem Motto fand Mitte Juni der 13. MLP Financial Planning Powertag statt. Die Veranstaltung für Finanzberater hat MLP – wie bereits in den vergangenen Jahren – virtuell abgehalten.

Die Experten referierten teils aus dem Hörsaal der MLP Corporate University (CU) in Wiesloch, während sich gut 400 Teilnehmer zugeschaltet haben.

Jan Berg, Vorstandssprecher der MLP Finanzberatung SE, begrüßte die Anwesenden. Auch Birgit Wagner, Bereichsleiterin der CU, sprach einige Worte und übergab dann an Moderator Gregor Steinbrenner. Traditionsgemäß eröffnete Hartwig Webersinke von der TH Aschaffenburg den inhaltlichen Teil des Tages mit seinem Update zur Volkswirtschaft und den Kapitalmärkten.

Künstliche Intelligenz mit rasantem Wachstum

Im Anschluss zeigte Heinz-Werner Rapp, Gründer und Leiter des Feri Cognitive Finance Institutes, welche Chancen und Risiken für Wirtschaft und Gesellschaft aus dem exponentiellen Wachstum der Künstlichen Intelligenz entstehen können.

Mit digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin stand ein weiteres Modethema im Mittelpunkt des Vortrags von Rico Höntschel, Leiter Volatility Strategies und Digital Assets beim Investmenthaus Feri.

Ebenfalls um Vermögen – allerdings um dessen moderne Strukturen und die Nachfolgeplanung – ging es im Vortrag von Michael Schellenberger, Rechtsanwalt bei CMS Hasche Sigle. Schellenberger wies darauf hin, dass emotionale Themen in der Generationenberatung oftmals eine zumindest genauso große Rolle spielen wie rechtlich und steuerlich optimale Lösungen.

Den Abschluss des Tages machte André Adami, Bereichsleiter Wohnen der Bulwiengesa, mit einem trotz der aktuellen kritischen Situation positiven Ausblick auf den deutschen Immobilienmarkt.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhielten anwesende Certified Financial Planner (CFP) 5,5 CPD-Credits. Die MLP Corporate University bietet seit mehr als 20 Jahren MLP-Beratern zahlreiche Qualifizierungen an, die seit 2021 über die MLP School of Financial Education auch externen Interessenten zugänglich sind. Zielgruppe sind Unternehmer, Mediziner sowie Firmen, die ihren Mitarbeitenden hochwertige Weiterbildungen unterbreiten wollen.