Bilder vom 3. Münchner Vermögenstag: Ein Branchentreff etabliert sich

So schnell etabliert sich ein Branchentreff: Zum dritten Mal lud die V-Bank am gestrigen Donnerstag Vermögensverwalter und Family Offices nach München ein. Knapp 500 Fachbesucher folgten der Einladung ins Hotel Leonardo Royal, um den aktuellen Markteinschätzungen der Top-Redner Philipp Vorndran, Jens Spudy und Hartwig Webersinke zu folgen sowie zu netzwerken.Die Gäste wurden zudem von 27 Ausstellern über aktuelle Produkt- und Vertriebstrends informiert und konnten dazu 25 Vorträgen beziehungsweise Workshops besuchen. Zu den Ausstellern gehörten unter anderem auch die Deutsche Bundesbank und die Börse München.Diesmal neu: Der Branchentreff fand zwar am 26. April statt, wird aber in die virtuelle Welt des Internets gerettet.DAS INVESTMENT war auch diesmal als Medienpartner dabei. Die Highlights der Veranstaltung finden Sie in unserer Bildstrecke