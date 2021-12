Bilder vom 5. Forum Vermögensverwaltung der LBBW Eine Kiste Wein vom Rohstoff-Experten

Kaiserwetter über dem Schlossplatz in Stuttgart. Zum bereits fünften Mal lud die LBBW zum „Forum Vermögensverwaltung“ ins Ländle. Erneut ist DAS INVESTMENT Medienpartner der Veranstaltung.Über 100 Gäste aus dem Private Banking, aus Family Offices und Vermögensverwaltungen besuchten die Veranstaltung. Themen des Tages waren die Perspektiven des Renten- und des Aktienmarktes und ob im laufenden Jahr wohl ein Comeback der Rohstoffmärkte stattfinden könnte.Am Nachmittag fanden zwei Paneldiskussionen statt. Bitcoins und alternative Anlagestrategien in der Niedrigzinsphase waren Gesprächsthema. Der Ausklang des Tages fand wie üblich in der Amici Lounge statt.Hübsch angereichert wurde am Vormittag der Rohstoff-Vortrag vom Referenten Frank Schallenberger. Der LBBW-Fondsmanager, Rohstoff-Experte und Weinkenner lobte eine Kiste Wein aus dem hauseigenen Keller aus. Vorausgesetzt es gibt über die vergangenen fünf Jahre einen besseren in Deutschland zugelassenen Rohstoff-Fonds als den von ihm betreuten(ISIN: DE000A0NAUG6).67,3 Prozent gilt es hier zu schlagen (Stand: 28. März 2014). Es muss natürlich ein Fonds vergleichbarer Bau- und Machart sein. Aber wer fündig wird, sollte sich unter [email protected] melden. Die Redaktion von DAS INVESTMENT.com schickt Vorschläge umgehende an den LBBW-Mann Schallenberger.