Bilder vom private banking kongress 2012 in Hamburg: „Eine Spitzenveranstaltung“

Zu hören bekamen sie in 22 Vorträgen wertvolle Information zu den Themen Risk Management und Emerging Markets ( zum Programm ). In weiteren 22 Workshops boten die Partner des Kongresses vertiefende Informationen über Produkte und weitere Investmentthemen. Im Zentrum des Kongresses stand aber auch der persönliche Austausch – untereinander und mit den Event-Partnern.Eines der Highlights war der eher fachfremde Vortrag des freien Autors und ehemaligen Zwiebelfisch-Kolumnisten Bastian Sick sowie der Vortrag von Stefan Glänzer (Passion Capital) über den Stand des digitalen Zeitalters in Europa.Mehr Bilder vom Event folgen in den kommenden Tagen auf www.private-banking-magazin.de Als nächstes geht die Veranstaltungsreihe private banking kongress turnusgemäß (Frühjahr München, Spätsommer Hamburg) in München weiter. Interessierte sollten sich schon mal den 8. und 9. April 2013 freihalten.Partner des 3. private banking kongresses sind: Absolut Report, Alken Asset Management, Aquila Capital, Bellevue Asset Management, Ishares, Rechtsanwaltskanzlei Buse Heberer Fromm, Comgest, db x-trackers, Delta Lloyd Asset Management, Franfurt-Trust Asset Management, GAM, Hansainvest, LBBW Asset Management, M&G Investments, Man Capital Markets, Nordea, Pioneer Investments, Sauren, Schroders, Secquaero, Skandia Investment Group, F&C Thames River und die UBS.