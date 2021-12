Bilderstrecke: Was Naturkatastrophen kosten

Der Hurrikan Katrina, der Reaktorunfall in Tschernobyl oder das Hochwasser in Deutschland - ein Überblick über statistische Daten und die wirtschaftlichen Folgeschäden von Katastrophen der Vergangenheit.Viele Schäden, die Naturkatastrophen wie Erdbeben, Flutwellen, Wirbelstürme oder Vulkanausbrüche anrichten, sind zudem kaum oder gar nicht versichert. Die japanischen Atomkraftwerke beispielsweise sind nicht gegen die Folgen von Erdstößen und Tsunamis versicherbar Finanzexperten äußern sich noch vorsichtig in ersten Einschätzungen auf die Folgen für die Wirtschaft Japans . Mehr dazu auf der Themenseite zur Japan-Katastrophe