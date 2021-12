Bildgalerie Die Bilder vom Fondskongress 2014, Teil 3

Kurz danach gab es dann heiße Diskussionen. Bei dem Podiumsgespräch „Führt an ETF’s kein Weg vorbei?“ tauschten sich Thomas Meyer zu Drewer von Comstage ETF, Kai Bald vom Deutsche Asset & Wealth Management, der Verkaufschef von iShares Michael Grüner und Moderator Markus Kaiser von Starcapital über die Effizienz von ETFs aus. Außerdem sprachen sie über mögliche Risiken beim Handel und den Nutzen für Anleger. Auch die Vergütungsmöglichkeiten für Berater kamen nicht zu kurz.Neben diesem fachlichen Futter verwöhnten die Aussteller die Messebesucher mit leckeren Naschereien, so zum Beispiel am Stand der Credit Suisse. Mal was anderes zu sehen gab es auch bei Schroders. Hier porträtierte ein Zeichner die Kongressbesucher.