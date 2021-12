Svetlana Kerschner 22.11.2012

Bildstrecke AfW-Entscheidertreffen

Zwei Veranstaltungen an zwei Tagen – und DAS INVESTMENT.com war bei beiden in Berlin dabei. Die Impressionen vom AfW-Entscheidertreffen und vom AfW-Jubiläumskongress finden Sie in unseren Bildstrecken.