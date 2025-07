Ein 59-jähriger Hedgefonds-Manager erfüllt sich seinen Tennistraum – und wird zum Gespött der Sportwelt. Was Milliardäre halt so in der Midlife-Crisis machen. Ein Meinungsartikel.

8. September 2015: Hier schaute Bill Ackman noch beim Tennis. Gemeinsam mit Candice Bergen besuchte er das Spiel zwischen Serena Williams und Venus Williams am neunten Tag der US Open.

Es gibt einen Moment im Leben jedes Milliardärs, in dem er morgens aufwacht, auf sein Vermögen blickt und sich fragt: „Und jetzt?" Es ist die Existenzkrise der Superreichen, und Bill Ackman hat gerade eine ziemlich kreative Antwort darauf gefunden.

Ackman, Hedgefonds-Manager und Gründer des Pershing Square Fund, ist gerade 59 Jahre alt geworden. Und beschloss, sich seinen Lebenstraum zu erfüllen: Tennisprofi werden. In einem Alter, in dem normale Menschen anfangen über den Ruhestand nachzudenken, betrat Ackman den Platz bei den Hall of Fame Open – zwar nicht Wimbledon, aber immerhin ein Challenger-Turnier – mit all der Entschlossenheit eines Mannes, der sich noch einmal beweisen will.

Das Ergebnis? Eine 1:6, 5:7-Niederlage gegen Bernard Tomic und Omar Jasika. Brutal? Durchaus. Aber auch beachtlich für einen 59-Jährigen, der 67 Minuten lang durchgehalten und sogar einige respektable Punkte gemacht hat.

Doch bei den Sportlern kam sein Auftritt nicht so gut an. „Bill Ackman, der ein großer Tennisfan und Förderer ist, die PTPA finanziert, sich um alles kümmert, wollte an einem Profiturnier teilnehmen. Es gab also offensichtlich einen Austausch von etwas«, sagte US-Open-Sieger Andy Roddick laut CNN im Podcast „Served“. Und: „Das war der größte Witz, den ich je im professionellen Tennis gesehen habe.“ Martina Navratilova ergänzte auf X sarkastisch: „Anscheinend kann man sich eine Wildcard kaufen." Hart? Vielleicht. Aber auch köstlich ehrlich.

Astronauten, Tennisspieler, Meinungsführer

Ackman reiht sich ein in eine illustre Riege gelangweilter Superreicher, die im fortgeschrittenen Alter noch einmal beweisen wollen, dass sie mehr sind als nur erfolgreiche Geldvermehrer. Jeff Bezos fliegt in einer penisförmigen Rakete ins All und nennt sich Astronaut. Elon Musk kauft Twitter und spielt Meinungsführer. Und Ackman wollte eben einmal spüren, wie es ist, als Tennisprofi auf dem Platz zu stehen.

Das Problem: Die Realität holt sie alle ein. Bezos war vier Minuten im Weltraum – kürzer als manche Warteschlange im Supermarkt. Musk hat aus der wichtigsten Diskussionsplattform der Welt einen Kindergarten gemacht. Und Ackman? Hat in 67 Spielminuten bewiesen, dass Geld zwar viele Türen öffnet, aber keine Rückhand verbessert.

Der Preis der Langeweile

Das ist symptomatisch für eine Generation von Milliardären, die ihre Erfolgsrezepte aus der Wirtschaft eins zu eins auf andere Lebensbereiche übertragen wollen. Problem identifiziert? Geld draufwerfen. Lösung gefunden.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Das Problem der meisten von ihnen ist, dass sie in so dünner Luft leben, umgeben von so geschickten Ja-Sagern, dass sie völlig den Bezug zur Realität verlieren. Wenn alle deine Angestellten dir zustimmen, wenn bei jedem Charity-Event dein Name in goldenen Lettern prangt, wenn Politiker binnen Minuten zurückrufen, fängst du an, an deine eigene Mythologie zu glauben.

Und doch empfinde ich irgendwie Mitleid. Stellen Sie sich vor, so viel Geld zu haben, dass Geld selbst bedeutungslos wird. Wenn man alles kaufen kann, hat nichts mehr Wert. Wenn sich jede Tür für einen öffnet, führt keine mehr irgendwo Interessantes hin. Das muss zutiefst langweilig sein.

Die Reichen verstanden ihre Rolle früher besser. Altes Geld wusste, diskret zu sein, Philanthropie oder Kunstsammeln zu betreiben. Heutige Milliardäre scheinen entschlossen, sich in Unterhaltung zu verwandeln – und das ist Ackman durchaus gelungen.

Zurück zur Realität

Immerhin: Ackman hat aus seinem Ausflug gelernt. „Ich denke, es war eine einmalige Sache", sagte er nach der Niederlage. Eine weise Entscheidung.

Und seien wir ehrlich: Es war allemal unterhaltsamer als die Quartalsberichte seines Hedgefonds.

Dies ist ein persönlicher Kommentar, der ausschließlich die subjektive Meinung und Sichtweise des Autors widerspiegelt. Die hier dargestellten Ansichten, Interpretationen und Schlussfolgerungen repräsentieren nicht notwendigerweise die Position oder offizielle Haltung des Unternehmens.