Der ehemalige Investmentmanager und Mitgründer von Pimco, Bill Gross, hat am 14. Juni in New York 100 seltene Briefmarken aus seiner Sammlung für insgesamt 18,1 Millionen US-Dollar versteigert. Die Auktion, durchgeführt von Robert A. Siegel Auction Galleries, ist Teil einer mehrjährigen Auflösung seiner umfangreichen Kollektion.

In einem Interview mit Bloomberg TV sagte Gross im Vorfeld der Versteigerung: „Ich bin 80 Jahre alt und es ist an der Zeit, die Sammlung an andere zukünftige Sammler zu übergeben.“ Er äußerte jedoch auch Bedenken, dass das Briefmarkensammeln heute weniger populär bei jungen Menschen sei, was langfristig zu einem rückläufigen Markt führen könnte.

Briefmarke „Z-Grill“ brachte Millionen

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Höhepunkte der Versteigerung waren eine äußerst seltene 1-Cent-Briefmarke „Z-Grill“ von 1868, von der nur zwei Exemplare bekannt sind, die für 4,4 Millionen Dollar den Besitzer wechselte, sowie eine 15-Cent-Briefmarke „Z-Grill“ mit dem Konterfei von Abraham Lincoln, die für 2,35 Millionen Dollar versteigert wurde.

Scott Trepel, Präsident von Siegel Auctions, erklärte gegenüber Bloomberg TV: „Das ist eine Sammlung, die nur sehr wenige Menschen auf der Welt zusammenstellen könnten. Es gibt Briefmarken, die so selten sind, dass es egal ist, wie viel Geld man hat; man braucht Langlebigkeit, denn es könnte eine Generation dauern, bis sie wieder auftauchen.“

Gross hatte zuvor bereits Briefmarken im Wert von über 50 Millionen Dollar verkauft.