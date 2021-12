Bill Miller gibt Legg Mason Value Trust auf

Bill Miller (61), Investment-Veteran und Vorstandschef von Legg Mason Capital Management gibt zum Ende April 2012 das Management des Legg Mason Value Trust sowie seinen Posten als Investmentchef des Unternehmens auf. Er bleibt aber Vorstandschef von Legg Mason.Millers Nachfolger wird Sam Peters, der seit 2005 bei Legg Mason arbeitet. Peters, der den 1,25 Milliarden US-Dollar schweren Special Investment Trust managt, wurde im vergangenen Jahr zum Co-Manager des Value Trust ernannt. Ab Ende April übernimmt er die alleinige Verantwortung für den Fonds und steigt zum Investmentchef der Gesellschaft auf.Miller ist dafür bekannt, zwischen 1990 und 2005 15 Jahre in Folge den Vergleichsindex S&P 500 geschlagen zu haben.