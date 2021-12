Billig-Hedgefonds Ex-Bridgewater-Analyst verzichtet auf Performance Fee

Es falle nur eine Management-Beitrag von 1,25 Prozent an, erklärte Howard Wang, Ex-Analyst von Bridgewater Associates, in einem Interview mit Bloomberg News. Er hatte den Fonds im November gemeinsam mit seinem Kollegen Robert Wu gegründet.“Viele Hedgefonds verpacken oder hebeln einfach billige Benchmark-Indizes und verkaufen dies als teure Outperformance”, sagte der 28-Jährige. “Investoren müssen aufpassen, dass sie auch das bekommen, wofür sie zahlen.”Simon Lack, Gründer der Investmentfirma SL Advisors, bezeichnet den Ansatz als “erfrischend ehrlich”. Er ist auch Autor des Buches “The Hedge Fund Mirage: The Illusion of Big Money and Why It’s Too Good to Be True”. Er meint: “In der Branche gibt es eine Menge Fonds, die Gebühren berechnen, die sie wahrscheinlich nicht verdienen”.Wang setzt darauf, dass er mit seinem Angebot den Nerv der Investoren trifft. Diese zahlen im Durchschnitt 1,5 Prozent der Aktiva und 18 Prozent der Gewinne an Gebühren, wie Daten des Marktforschers Hedge Fund Research Inc. zeigen. Dabei hinken Hedgefonds als Ganzes betrachtet seit mehr als fünf Jahren den US-Benchmark-Indizes hinter.Wang hatte zwischen 2008 und 2012 für den Hedgefonds- Manager Bridgewater als Analyst im Investment-Team gearbeitet. Die Firma verwaltet rund 160 Milliarden Dollar.