Ausgerechnet aus der KI-Branche selbst kommen inzwischen laute Warnungen vor dem hohen Tempo. An den Börsen sorgte das kurz für fallende Kurse, doch die Nervosität war schnell verflogen. Spannender ist ohnehin, was darunter liegt: eine große Neubewertung, die Halbleiter, Software und am Ende sogar die Anleihen erfasst.

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In der neuen Folge von Investment Business erklärt Kapitalmarktstratege Ivan Domjanic, warum der Boom bei den Speicherchips vor allem vom Preis getrieben ist, weshalb scheinbar günstige Aktien in Wahrheit teuer sein können und was der Software-Branche durch KI wirklich droht. Host Peter Ehlers hält bewusst dagegen, mit der These, dass klassische Software-Anbieter gegen die KI langfristig verlieren.

Zum Schluss geht der Blick auf die Anleihen: Die Zinsen für lange Laufzeiten steigen immer weiter, und das wirft eine grundsätzliche Frage auf. Können Staatsanleihen ein Aktiendepot überhaupt noch absichern?

IM FOKUS DER FOLGE

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Einordnungen, Einschätzungen, Strategien. Kompakt und fundiert auf den Punkt.

Sprecher:

Ivan Domjanic, CFA, Kapitalmarktstratege bei M&G Investments

Host:

Peter Ehlers, Gründer und Herausgeber von DAS INVESTMENT und dem private banking magazin