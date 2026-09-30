Billig ist nicht gleich günstig: KI-Aktien zwischen Boom und Bewertung
In der neuen Folge von Investment Business erklärt Kapitalmarktstratege Ivan Domjanic, warum der Boom bei den Speicherchips vor allem vom Preis getrieben ist, weshalb scheinbar günstige Aktien in Wahrheit teuer sein können und was der Software-Branche durch KI wirklich droht. Host Peter Ehlers hält bewusst dagegen, mit der These, dass klassische Software-Anbieter gegen die KI langfristig verlieren.
Zum Schluss geht der Blick auf die Anleihen: Die Zinsen für lange Laufzeiten steigen immer weiter, und das wirft eine grundsätzliche Frage auf. Können Staatsanleihen ein Aktiendepot überhaupt noch absichern?
IM FOKUS DER FOLGE
- Halbleiter: Warum der Boom bei den Speicherchips vor allem am Preis hängt, und was das für Micron, SK Hynix und Samsung heißt
- Kreislaufgeschäfte: Was steckt hinter den Deals zwischen Nvidia und OpenAI und warum wecken sie Skepsis?
- Software: Warum Microsoft und Salesforce besser dastehen als reine Plattform-Anbieter
- Hyperscaler: Wie Microsoft, Amazon und Alphabet durch Rechenzentren ihr Geschäftsmodell veränder
- Neue Gewinner: Wird der Sektor Gesundheit zum großen Profiteur der KI-Entwicklungen?
Einordnungen, Einschätzungen, Strategien. Kompakt und fundiert auf den Punkt.
Sprecher:
Ivan Domjanic, CFA, Kapitalmarktstratege bei M&G Investments
Host:
Peter Ehlers, Gründer und Herausgeber von DAS INVESTMENT und dem private banking magazin
Disclaimer
Marketingkommunikation. Der vorliegende Podcast richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger. Die in diesem Podcast zum Ausdruck gebrachten Ansichten sollten nicht als Empfehlung, Beratung oder Prognose noch als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers aufgefasst werden.
Der Wert eines Investments kann sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass Preise steigen und fallen können, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben. Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung dar.
Die Weiterleitung dieses Podcasts in oder von der Schweiz aus ist nicht zulässig, mit Ausnahme der Weitergabe an Qualifizierte Anleger im Sinne des Schweizerischen Kollektivanlagengesetzes („Qualifizierte Anleger“). Ausschließlich für den Gebrauch durch den ursprünglichen Empfänger bestimmt. Diese Finanzwerbung wird herausgegeben von M&G Luxembourg S.A., 16, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.