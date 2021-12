Billiger Yuan Deutscher Export profitiert von Chinas Währungsabwertung

Nach dem griechischen Drama macht nun China Sorgen, denn das Land hat seine Währung vom stärker gewordenen US-Dollar entkoppelt und mehrfach abgewertet. In der Folge ging vor allem der. Dass der Index es damit übertreibt, glauben nur wenige – wir schon! China hatte den Yuan lange Zeit an den US-Dollar gekoppelt, doch seit Anfang 2014 hat die amerikanische Währung im Wert erheblich zugelegt. Das, und da diese vor allem über den Preis und nicht über die Qualität verkauft werden, steht die dortige Exportwirtschaft unter Druck. Um diesen Druck zu mildern, hat die Notenbank nun einezugelassen, zu der es in einem System freier Wechselkurse längst gekommen wäre. Verläuft die Entwicklung wie nach der Währungsabwertung in der Euro-Zone und Japan, ist mit– und folglich mithöheren Einkommen! Viele Anleger befürchten jedoch, dass di, und haben entsprechende Aktien auf Talfahrt geschickt. Hauptleidtragende sind bislang die Autobauer, die einen nicht unerheblichen Teil ihres Umsatzes in China machen. Das ist unseres Erachtens zwar. Denn insbesondere deutsche Unternehmen liefern Produkte, die nicht in erster Linie wegen ihres Preises, sondern der Qualität wegen gekauft werden. Bei einem Wachstumsschub in China durch die Währungsabwertung könnte es sogar zu einem höheren Absatz und damit zu höheren Margen für die Exporteure kommen als bislang. Auch ist zu bedenken, dass sich die Aktienmärkte in den entwickelten Ländern seit Längerem seitwärts bewegen (USA) oder nach vorherigem Anstieg in einer Korrekturstecken (Euro-Zone, Japan) – in einem solchen Umfeld schlagen Nachrichten wie die aus China heftiger ein, als in einem: So erzielen drei Viertel der US Unternehmen im S&P 500 höhere Gewinne als erwartet, doch die Anleger honorieren das kaum durch Aktienkäufe – eine Diskrepanz, die nicht allzu lang bestehen bleiben wird. Ähnlich ist die Lage in Europa, wo die Exportunternehmen von einem schwachen Europrofitieren. Unter dem Strich stellt sich die Situation für uns positiver dar als für die Masse der Anleger. Die Abwertung der chinesischen Währung interpretieren wir als notwendigen Schritt zu mehr Wachstum, von dem die deutsche und europäische Exportwirtschaft potenziell profitieren kann. Anleger sollten sich daher von der schlechten Stimmung. Wer noch Pulver trocken hält, kann schlechte Tage nutzen, um insbesondedie gebeutelten Exportwerte günstig einzusammeln.