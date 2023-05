Investment-Megatrend Biodiversität Richtig in die biologische Vielfalt investieren

Der Verlust der biologischen Vielfalt, also des natürlichen Gleichgewichts sowie die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt auf der Erde, wird zunehmend als existenzielle Bedrohung für die Menschheit wahrgenommen. Doch die Unfähigkeit, die Biodiversität zu messen und zu bewerten, zeigt, dass sie von Investoren, Unternehmen und politischen Entscheidungsträgern in den letzten Jahren weitgehend unbeachtet blieb. Das ändert sich jedoch allmählich.

So trafen sich etwa auf der UN-Klimakonferenz (COP 26), die zwischen dem 31. Oktober und 13. November 2021 im schottischen Glasgow stattfand, über 100 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt, um über die Bekämpfung der Klimakrise zu beraten. Neben der Einigung darüber, die Entwaldung bis zum Jahr 2030 zu beenden, hat die Europäische Union zudem eine eigene Strategie zur Umkehr der Verluste an biologischer Vielfalt innerhalb der europäischen Gemeinschaft bis zum Jahr 2030 veröffentlicht.

Während die britische Regierung damit begonnen hat, Maßnahmen zur Erhöhung der Quantität und Qualität des Naturbestands zu ergreifen, verlangt Frankreich außerdem von Investoren, dass sie künftig auch über die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und das Klima sowie über ihre Bemühungen auf Portfolio-Ebene zu berichten haben.

Doch auch Investoren und Verbraucher erkennen allmählich den Wert der biologischen Vielfalt, was das Wachstum von Investitionen in diesem Bereich erheblich fördert. So haben beispielsweise die Google-Suchanfragen nach biologischer Vielfalt und Naturverlust im Verhältnis zu allen Suchanfragen weltweit von Jahr zu Jahr stetig zugenommen und lagen 2020 um 16 Prozent höher als noch 2016. Eine ähnliche Entwicklung ist derweil auch bei der Industrie zu erkennen, die inzwischen diverse Initiativen zum Schutz der biologischen Vielfalt, wie die Finance for Biodiversity Pledge, Nature Action 100 oder die Taskforce on Nature-related Financial Discolsures (TNFD), gegründet hat.

Investitionsbedarf von 144 Billionen US-Dollar

Angesichts der Tatsache, dass die Bewertung der Biodiversität eine gewaltige Herausforderung darstellt, die nur schwer zu quantifizieren ist, während der Verlust von Tier- und Pflanzenarten sowie ganzer Ökosysteme nicht immer auf den ersten Blick erkennbar ist, kommen die wahren Kosten dieser Entwicklung nur langsam zum Tragen. Zwar belaufen sich die Investitionen in diesen Bereich bereits auf rund 133 Milliarden US-Dollar, was 0,1 Prozent des weltweiten BIP entspricht. Doch werden für Lösungen, die auf den Klimawandel ausgerichtet sind, weitere rund 144 Billionen US-Dollar benötigt.

In dem Maße, wie sich die Investmentbranche auf die physischen Risiken des Verlusts der biologischen Vielfalt einstellt, beginnt sie, den Wert potenziell gefährdeter oder gestrandeter Vermögenswerte neu zu bewerten und ihre Bewertungen nach unten zu korrigieren oder sie sogar als Verbindlichkeiten zu betrachten. So dürften sich künftig viele Wertschöpfungskette verändern, zum Beispiel bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, tierischen Proteinen oder Kunststoffen.

Andererseits dürfte die Einführung potenzieller Lösungen wahrscheinlich auch durch politische Instrumente unterstützt werde, wie etwa Mindestanforderungen an den Anteil an recyceltem Kunststoff in Verpackungen, was wiederum die Kosten der Geschäftstätigkeit vieler Unternehmen erhöhen wird.

Bereits heute sind neben Prozess- und Reputationsrisiken vor allem Disintermediation und steigende Kosten für die Einhaltung von Vorschriften wesentliche Risiken für ganze Geschäftsmodelle und damit unmittelbar auch für die Portfolios der Anleger. Auf der einfachsten Ebene ist zu erwarten, dass Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der biologischen Vielfalt bei Anlageentscheidungen zunehmend an Bedeutung gewinnen werden. Entscheidungen über die Allokation von Vermögenswerten können sich dabei vor allem auf die Abbildung der Lieferkette in Sektoren konzentrieren, die besonders stark von natürlichen Ressourcen und Ökosystemen abhängig sind.

In den Sektoren Landwirtschaft und Textilien könnte beispielsweise eine stärkere Kartierung der Hotspots von Wasserknappheit und Temperaturanstieg erforderlich sein. Und in Sektoren, die zu Risiken für die biologische Vielfalt beitragen, wird der Druck auf die Unternehmen wahrscheinlich zunehmen, etwas zu unternehmen. So trägt beispielsweise ein schlecht geführter Tourismus zu hohen Abfallmengen und Emissionen bei, die die lokalen Ökosysteme bedrohen.

Während die Mehrheit der Unternehmen weltweit dem Schutz der biologischen Vielfalt derzeit nur eine geringe Aufmerksamkeit schenken, wenn überhaupt, erweisen sich manch andere bereits heute als wegweisend. So könnte etwa die Fischzucht eine mögliche Lösung bieten, um der zunehmenden Überfischung der Weltmeere zu begegnen und gleichzeitig unsere wachsende Nachfrage nach Fisch zu bedienen.

Jüngsten Berechnungen zufolge wird in den nächsten fünf Jahren die Nachfrage nach Fisch das Angebot voraussichtlich übersteigen, sodass mehr Kapital für Unternehmen mit nachhaltigen Fischereipraktiken bereitgestellt werden muss, um die Fischbestände wieder auf ein biologisch nachhaltiges Niveau zu bringen und einen weiteren Verlust der biologischen Vielfalt durch die Schleppnetzfischerei in den Weltmeeren zu verhindern.

Als richtungsweisendes Unternehmen in diesem Sektor erweist sich beispielsweise der norwegische Lachszüchter Bakkafrost, der an seinen Standorten auf den Färöer-Inseln und in Schottland Fisch in einer kontrollierten Umgebung züchtet, um den Druck auf die lokalen Fischbestände zu verringern. Bei der Aquakultur steht die Gesundheit des Lachses im Vordergrund, und das Unternehmen verzichtet auf den Einsatz von Antibiotika und Zusatzstoffen. So stellt Bakkafrost auf Süßwasser und mechanische Methoden zur Behandlung von Seeläusen um, statt auf Entlausungschemikalien zurückzugreifen.

Zudem verfügt Bakkafrost nicht nur über attraktive Referenzen im Bereich der biologischen Vielfalt, sondern auch über starke grundlegende Eigenschaften. Sein Betriebsmodell führt zu qualitativ hochwertigem Lachs, der größer und gesünder ist und einen höheren Omega-3-Gehalt aufweist als Vergleichsprodukte, so dass das Unternehmen einen Preisaufschlag für seine Produkte erzielen kann. Zusammen mit seiner hochintegrierten Wertschöpfungskette und dem vollständigen Marktzugang ist Bakkafrost in der Lage, branchenführende Margen zu erzielen.

Die Nachhaltigkeitsphilosophie zieht sich dabei durch das gesamte Unternehmen, sei es durch den Kauf vollelektrischer Arbeitsboote, die Zertifizierung nach den Standards der globalen Lebensmittelsicherheit oder die effektive Entscheidungsfindung bei der Kapitalallokation durch die Geschäftsleitung.

Ein anderes Unternehmen, das in diese Kategorie fällt, ist der US-amerikanische Chemiekonzern FMC, der die Landwirtschaft durch innovative, auf Nachhaltigkeit ausgelegte Pflanzenschutztechnologien unterstützt und fördert. Neben einer bereits auf nachhaltig ausgerichteten Investitionsstrategie, möchte das Unternehmen bis zum Jahr 2025 sein gesamtes Budget für Forschung und Entwicklung für die Entwicklung von Produkten mit nachhaltigem Nutzen ausgeben.

Eines der Produkte, die es entwickeln will, sind biologisch verträgliche Pestizide, die für den Kampf gegen den Verlust der biologischen Vielfalt von entscheidender Bedeutung sind. Schließlich verseucht der übermäßige Einsatz von Pestiziden die umliegenden Böden und Wasserquellen, was zu einem Rückgang nützlicher Schädlingsbekämpfer und wichtiger Bestäuber, wie etwa Bienen, führt.

Landwirtschaftliche Produktion bedroht

In diesem Zusammenhang ist einem Bericht von Financial Nature zu entnehmen, dass der weltweite Verlust aller Bestäuber einschließlich Bienen, Schmetterlinge, Motten und anderer Insekten zu einem Rückgang der jährlichen landwirtschaftlichen Produktion um geschätzt etwa 217 Milliarden US-Dollar führen würde. Um dieses Problem zu beheben, müssen allerdings die derzeitigen Pestizidpraktiken biologisch verträglicher werden, wobei FMC aktiv an der Entwicklung von Lösungen arbeitet. Zudem ist FMC weltweit tätig und verfügt über eine breite und robuste Produktpipeline sowie einen starken Wettbewerbsgraben mit hohen Markteintrittsbarrieren.

Obwohl der Verlust der biologischen Vielfalt in der bisherigen Diskussion rund um die Bekämpfung des Klimawandels weitgehend untergangen ist, ist die Entwicklung, dass die Biodiversität als Thema auf der Agenda der politischen Entscheidungsträger ganz nach oben aufgerückt ist, sehr zu begrüßen. Gleichzeitig interessieren sich aber auch Investoren immer öfter für das Thema, da sie zunehmend die Bedeutung der biologischen Vielfalt und die gravierenden folgenden ihres Verlustes erkennen.

Welche Dimension der Verlust der biologischen Vielfalt künftig jedoch noch einnehmen wird und welche Lösungen noch gefunden werden, um den negativen Trend der letzten Jahrzehnte aufzuhalten und womöglich sogar umzukehren, bleibt abzuwarten. Doch eines lässt sich bereits heute mit Gewissheit sagen: Die biologische Vielfalt ist einer der größten Megatrends unserer Generation, der für Anleger nicht nur mit Risiken behaftet ist, sondern auch eine ganze Reihe von neuen Chancen eröffnet.

Im ersten Teil der Analyse untersuchen die Autoren den geringen Stellenwert der Artenvielfalt und die volkswirtschaftlichen Konsequenzen abnehmender Biodiversität.

Über die Autoren:

Velislava Dimitrova arbeitet als Fondsmanagerin bei der Fondsgesellschaft Fidelity International.



Jenn-Hui Tan ist Nachhaltigkeitschef bei Fidelity International.